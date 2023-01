Luca Onestini lancia una pesante accusa su Nikita | se fosse vero sarebbe gravissimo!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questa notte i gieffini si sono dati ben da fare. In particolar modo a far scatenare l rete un bacio trae Oriana. Ovviamente si è trattato solo di un gioco in quanto i ragazzi stavano giocando al gioco della bottiglia. A lasciarsi andare ad un bel limone anche Giaele De Donà con Andrea. L'articolo proviene da KontroKultura.

La venezuelana ha deciso di dichiararsi a, suo inseparabile amico speciale. Oriana si dichiara ama spunta un video che la sbugiarda Oriana sembrava essere interessata pure a ...Scontro inedito, nella Casa del GF Vip , tra Oriana e Giaele per. Le due Vippone si sono ritrovate a discutere per via di una giacca. Nel dettaglio, la venezuelana avrebbe fatto una scenata di gelosia a Giaele solo perché aveva addosso la giacca di ... Luca Onestini: Un weekend con Nikita Pelizon o con Soleil Sorge Preferisco uccidermi Tuo fratello ha torto. L'ho amato più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho ...È questa la proposta pubblica più imbarazzante di tutti i tempi Un video TikTok girato a Capodanno mostra una donna mortificata mentre il suo partner le propone la ...