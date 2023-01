Luana | morta sul lavoro a 22 anni Il titolare aveva manomesso il macchinario per produrre di più

gonews

- - > Leggi Anche Prato, incidente in una fabbrica tessile: muore giovane mamma 22enne Leggi Anche Ventiduennesul lavoro, Orlando: 'La vicenda diè straziante, servono più controlli' ...Cosa dice la sentenza Stando a quanto si legge nella sentenza, la ragazza sarebbeper via ... La mamma diha commentato così la sentenza: "Non ho parole, mi aspettavo più rispetto". Morte Luana D’Orazio, le motivazioni della condanna: “Produttività a discapito della sicurezza” Il giudice ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna dei due titolari della ditta. "La sua morte si poteva evitare" ...Le motivazioni della sentenza con cui il gup ha accolto il patteggiamento della pena per titolare e amministratore di fatto della ditta dove morì in un incidente sul lavoro la giovane mamma 22enne ...