Lotteria Italia | venduti sei milioni di biglietti | record a Roma e nel Lazio L' estrazione stasera

Corriere della Sera

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% del dato nazionale), un valore stabile rispetto alla passata edizione. L' estrazione dei biglietti vincenti avverrà in diretta ...Sono stati 540.750 i biglietti della2022 venduti in Emilia Romagna, con un calo del 6,4% rispetto alla passata edizione, quando ne furono acquistati 577.660. Bologna si conferma leader con 189.410 tagliandi ( - 9,5%), ... Biglietti vincenti della Lotteria Italia, a che ora e come si sapranno i vincitori "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia”, questa sera alle 20.35 su Rai 1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, l’appuntamento con “, la puntata speciale dello show condott ...Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% ...