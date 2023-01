Lotteria Italia | stasera l’estrazione ai Soliti Ignoti di Amadeus su Rai1 | ospiti | orario e tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’appuntamento con la tradizionaledel 6 gennaio torna anche quest’anno. Su, a partire dalle 20,35condurrà una puntata speciale dei, chiamata appunto– Il ritorno – Speciale, show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Durante la puntata saranno svelati i biglietti vincenti i premi di categoria delfinale, con il primo premio da 5 milioni di euro. Nel corso della serata ci saranno anched’eccezione: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e chi ...

Il Sole 24 ORE

Sono stati 1.118.190 (18%) i tagliandi acquistati ai botteghini nella regione. Seguono Lombardia e Campania, stasera ...Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali, con una preferenza - ovviamente - per la città di Roma dove ... Lotteria Italia 2022, venduti oltre 6 milioni di biglietti. Lazio prima, seguono Lombardia e ... Sono oltre 6 milioni i biglietti venduti alla Lotteria Italia nell’edizione che vedrà l’estrazione proprio nella serata di ...Sono 6 milioni i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il dato conferma il legame degli italiani a questo gioco.