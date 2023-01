Lotteria Italia | diretta 6 gennaio | i biglietti vincenti | i primi 5 premi tutti milionari

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Partita su Rai 1 ladei Soliti Ignoti con la lunga notte dellache mette in palio come primoo 5 milioni di euro. Durante il corso della serata Amadeus svelerà il numero ...

Today.it

Partita su Rai 1 la diretta dei Soliti Ignoti con la lunga notte dellache mette in palio come primo premio 5 milioni di euro. Durante il corso della serata Amadeus svelerà il numero la serie e la cifra dei 5 biglietti vincenti che come ha comunicato il ...Il panettone giù, i regali anche, ha tenuto - e anche abbastanza bene - la, nonostante la guerra, la crisi, il caro bollette e l'onda lunga della pandemia. Il temutissimo calo delle ... Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo Diretta della Lotteria Italia 2022-2023: biglietti on-line con numeri vincenti in diretta il 6 gennaio con elenco codici e premi ...Ci siamo, torna l’appuntamento attesissimo con l’estrazione della Lotteria Italia 2023 che come ogni anno nel giorno dell’Epifania mette in palio tanti soldi ad alcuni fortunati italiani che hanno ...