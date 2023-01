Lotteria Italia | 83 600 biglietti in FVG

Corriere della Sera

E' di nuovo giunto il grande giorno della, che come ogni anno nel giorno dell'Epifania torna per regalare milioni di euro agli italiani più fortunati: sale l'attesa, dunque andiamo a scoprire a che ora saranno estratti i ...Si chiudono a 386.220 biglietti le vendite della2022 in Piemonte, un dato in calo del 9,7% rispetto all'edizione dello scorso anno. A livello provinciale, riporta Agipronews, Torino registra più della metà delle vendite con 219.690 ... Biglietti vincenti della Lotteria Italia, a che ora e come si sapranno i vincitori Lotteria Italia 2023, a che ora escono i biglietti vincenti dei premi di consolazione Tutte le informazioni su come trovarli ...Buon risultato per le vendite della Lotteria Italia 2022 in Puglia. I biglietti staccati in regione sono stati 250.400, il 5,6% in meno rispetto all’edizione di un anno fa. Guardando alle singole prov ...