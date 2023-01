Lotteria Italia | 83 600 biglietti in FVG

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono 83.600 idellavenduti in Friuli Venezia Giulia per l’edizione 2022. Il dato reso noto dall’Agenzia Dogane e Monopoli, apprende Agipronews, registra una flessione del 2,5% rispetto allo scorso anno. Tra le province svetta Udine con 40.280 tagliandi staccati, in crescita del 9,3%. Segue poi Trieste con 18.480e un calo dell’11,3%. Flessione più marcata a Gorizia (8.020, -16,1%), mentre Pordenone chiude a quota 16.820 (-8,8%). Il dato conferma il legame deglini con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate suidella ...

Crem@ on line

Appuntamento alle 20 qui suSera con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi ai principali giochi dellain. Ricarica la pagina o clicca qui se non visualizzi i numeri ...Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in, che si siano procurate il codice( lo potete recuperare qui ) e utilizzino strumenti di ... Lotteria Italia, calano le vendite in Lombardia Si stava annoiando durante le vacanze di Natale quando ha scelto di aprire un app di scommesse e tentare la fortuna. Così ha giocato 1,40 ...Prosegue anche per il 2023 la lotteria degli scontrini inaugurata dal governo Conte. Ecco l’estrazione mensile di gennaio ...