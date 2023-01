Lotteria Italia 2023 | ecco i cinque biglietti vincenti | dove sono stati venduti e premi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Svelati i primidella. L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primiestratti di prima categoria non ancora abbinati ai: – Serie L 486158 venduto a Roma – Serie E 004737 venduto a Roma – Serie L 492408 venduto a Parma – Serie D 271862 venduto a Bologna – Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma)DI CONSOLAZIONE L’ordine dei, dal primoo di 5 milioni al quinto che vale 1 milione, verrà stabilito nel corso della trasmissione dei ‘Soliti Ignoti’ condotta da Amadeus e che sta andando in onda su Rai Uno. SportFace.

Agenzia ANSA

I primi cinque premi sono tutti ...Ecco tutti i biglietti vincenti di seconda e terza categoria della2022. I risultati live... Dal 3 ottobre al 16 dicembreha già distribuito cinquantacinque premi giornalieri da 10.000 euro. E dal 19 al 23 dicembre 2022 cinque premi ... Torna la Lotteria Italia, il Lazio re delle vendite L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica, come riporta Agipronews, le Serie e i Numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria della Lotteria Italia 2022 non ancora abbinati a ...Lotteria Italia 2022, 195 vincite totali per oltre 16,2 milioni di euro: primo premio da 5 milioni, poi 10 premi di seconda categoria da 50mila euro e 180 da 20mila euro ROMA – Saranno 5 i premi di pr ...