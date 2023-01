Lotteria Italia 2022 2023 | i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio 2023

IL GIORNO

Come da tradizione, in diretta dal Teatro delle Vittorie, la Befana milionaria si festeggia con la puntata speciale di 'Soliti Ignoti' abbinata alla. Ospiti d'eccezione e momenti di ...Oggi 6 gennaio circa 6 milioni di italiani saranno con il fiato sospeso per attendere l'estrazione della. I biglietti venduti sono stati circa 6 milioni, eguagliando le stesse emissioni del precedente anno dove i tagliandi acquistati erano stati 6,3 milioni. Il primo premio è da 5 milioni ... Lotteria Italia 2023, cala la vendita di biglietti: ecco perché e cosa succede Primo premio da 5 milioni di euro confermato per la Lotteria Italia 2022, la cui estrazione è in programma oggi, con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno “I Soliti ign ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera venerdì 6 dicembre 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 20:30, ci sarà il gioco televisivo condotto da Amadeus Soliti Ignoti – Speciale Lotte ...