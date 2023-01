Lotteria Italia 2022-2023 | i 5 biglietti vincenti di prima categoria

Corriere della Sera

Il Comitato per questa edizione dellaha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i ...La fortuna bacia anche l'Emilia Romagna, tra Parma e Bologna. Il Comitato: in totale 16,2 milioni di euro per 195 tagliandi ... Lotteria Italia 2023, l’estrazione dei biglietti vincenti: tutti i premi, in diretta