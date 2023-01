L’oroscopo di Paolo Fox 2023 tra gli ospiti più attesi de I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 6 gennaio 2023)Fox con il suo oroscopoè l’ospite più atteso del momento tra le varie trasmissioni di casa Rai. Da I Fatti Vostri, passando per La vita in diretta e Domenica In, stasera il noto astrologo approda ne IIl Ritorno,, in onda come di consueto su Rai1 e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.