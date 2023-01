L’oncologo | abbiamo poche cure per curare tumore a pancreas

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "In effetti,per contrastare efficacemente ildel. Molti pongono tante aspettative nella chirurgia, che invece ha un ruolo del tutto marginale in questa malattia. Oggi come oggi la cura è sostanzialmente chemioterapica. Purtroppo le terapie a bersaglio non hanno dato particolari soddisfazioni, i chemioterapici sono molto pochi, l'immunoterapia non funziona. È una patologia orfana di molti farmaci". Lo afferma all'agenzia Dire Michele Reni, professore associato di Oncologia dell'Università Vita e Salute e coordinatore dell'area oncologica Irccs San Raffaele di Milano. "L'unica terapia a bersaglio che era stato dimostrato avesse un certo vantaggio nel controllare la malattia più a lungo - continua - era il farmaco Olaparib, indicato per i pazienti Brca mutati. Farmaco, ...