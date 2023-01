Lombardia | inizio zuccheroso per la sfida a Governatore Fontana si lancia in balli e Majorino fa il suo fotografo ufficiale

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) C’erano tutti e tre i candidatidellaal tradizionale pranzo della Befana per i senzatetto organizzato come ogni anno dai City Angels all’hotel Principe di Savoia di Milano. Non era certo né il giorno né l’occasione dei confronti politici fra Attilio, Pierfrancescoe Letizia Moratti e il clima è stato naturalmente quello festoso per questa epifania speciale. Il rapporto più cordiale che ha sorpreso un po’ tutti è stato però quello fra, che hanno fatto coppia fissa allo stesso tavolo.ha provato a scatenarsi perfino in qualche improbabile ballo con lo stile di chi pur non essendo un professionista ha imparato la parte anche in discoteca.si è perfino prestato a fare il ...