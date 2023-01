Lo stile di Irina Shayk sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è un nome carissimo alla moda dell’ultimo decennio, così come è conosciuta dalla cronaca rosa per la precedente storia d’amore con Bradley Cooper. Negli anni, la modella russa ha conquistato rede passerelle in egual misura.è una top model russa, il cui nome ha forte risonanza su passerella e red, così come agli occhi della cronaca rosa. Il merito in questo caso va alla sua precedente relazione con Bradley Cooper, seguita con attenzione anche in fase post rottura. Secondo alcune voci di corridoio, i due si starebbero frequentando di nuovo. A testimoniarlo alcuni scatti dei paparazzi di People: la modella e l’attore passeggiano per New York con i loro cani e appaiono sereni ed affiatati.. Crediti: Ansa ...