Liverpool | Klopp | “Van Dijk out almeno un mese | Gakpo bel prospetto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di FA Cup contro il: “Vanha un problema al bicipite femorale e rimarrà fuoriun. Per noi sarà dura giocare senza di lui”. Il tecnico tedesco si è poi soffermato sul nuovo acquisto, Cody: “Sembra forte, promettente e in forma. Non so se sia già al 100%, è con la squadra da due giorni e penso che stia vivendo sessioni di allenamento diverse dall’Olanda. Sarà estremamente utile visti gli infortuni che abbiamo, ma Cody avrà lo stesso tempo concesso a chiunque altro per ambientarsi. Mi aspetto che il suo impatto possa essere positivo. Tutti descirvono Cody come un’ottima persona, il fatto che abbia giocato tanti anni ad Eindhoven la dice ...