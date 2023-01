LIVE Trevisan-Sakkari 6-3 6-7 5-5 | Italia-Grecia United Cup in DIRETTA | lotta pazzesca al terzo set!

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE CON LORENZO MUSETTI 40-40 Drittone in cross di Martina! Non contiene. 40-30 Prima esterna di. La greca ha la palla per il 6-5. 30-30 Gran lungolinea didopo il cross. 15-30 Prima al centro vincente per. 0-30 Il dritto sulla riga di! Clamoroso quello che sta succedendo. 0-15 Scappa il dritto diin uscita dal servizio. 5-5. Il dritto lungolinea didopo difese illegali! 40-30 Rovescio lungolinea dimeraviglioso. 40-15 Palla corta incrociata di! Pazzesco! 30-15 Viene a prendersi il punto a rete ...