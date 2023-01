LIVE Trevisan-Sakkari 6-3 6-7 4-3 | Italia-Grecia United Cup in DIRETTA | grande lotta nel terzo set | azzurra avanti di un break

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE CON LORENZO MUSETTI 30-15 Larga di un soffio la risposta di. 15-15 Omaggio dicon il dritto. 0-15 Strappa con il rovesciosi è mossa e ha coperto il campo alla. 4-3. Turno di servizio a zero per la greca: ancora tutto in discussione. 40-0 Passante pazzesco dispalle alla rete! 30-0 In rete il dritto di. 15-0 Gran rovescio di. 4-2. Largo di un soffio il rovescio lungolinea della greca: consolida il vantaggio l’. 40-30 Scappa in lunghezza il back di rovescio di ...