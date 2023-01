LIVE Trevisan-Sakkari 6-3 6-6 | Italia-Grecia United Cup in DIRETTA | il tiebreak decide il secondo set

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE CON LORENZO MUSETTI 1-1. Serve benea uscire. 1-0. Un muro l’azzurra: tira tutto dall’altra parte,alla fine sbaglia. 6-6! Con lo smash la greca porta il set al: tanto del destino di questo match siora. 40-30 Passacon il rovescio dopo un attacco velleitario di. 40-15 Difesa pesantissima dicon il dritto. 40-0errore di fila con il dritto per. 30-0 Di poco lunga la difesa disperata dicon il dritto. 15-0 Gran prima da parte di ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ... I due apriranno le danze dopo il primo singolare trae Sakkari (inizio fissato non prima ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ... I due apriranno le danze dopo il primo singolare trae Sakkari (inizio fissato non prima ... LIVE Trevisan-Sakkari 6-3 3-4, Italia-Grecia United Cup in DIRETTA: la greca si porta avanti di un break nel secondo set Nella notte italiana apriranno le ostilità Lorenzo Musetti , n.23 ATP, e Daniel Michalski, n.280 del ranking: tra il 20enne di Carrara ed il 22enne di Varsavia non ci sono precedenti. A seguire Martin ...Il live e la diretta testuale di Trevisan-Sakkari, primo singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale della United Cup 2023.