LIVE Trevisan-Sakkari 2-0 | Italia-Grecia United Cup in DIRETTA | immediato break della toscana

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE CON LORENZO MUSETTI A-40 Vola via la risposta di: chance per l’1-2 per la. 40-40 Secondo doppio fallo del game per. 40-30 Aveva attaccato alla grande con il dritto lungolinea, masi è difesa egregiamente. 30-30 Sul nastro il rovescio diche cede ancora nello scambio. 30-15 Ace al centro per. 15-15 Doppio fallo commesso dalla greca. 15-0 Si apre il campo con il dritto in diagonale e chiude in lungolinea. 2-0. L’azzurra tiene botta da fondocampo con il suo drittone e consolida il vantaggio. A-40 Incide con il dritto in ...