LIVE Tournée 4 Trampolini | Bischofshofen 2023 in DIRETTA | Granerud vuole riportare la Norvegia in trionfo dopo 16 anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53: Tanti movimenti in volo per Fannemel che atterra a 128.5 metri, punteggio di 129.2 16.53: Ora Manuel Fettner (Austria)-Anders Fannemel () 16.52: Gran salto di Forfang! Il norvegese atterra a 134.5, punteggio di 140.1 e quarto posto provvisorio 16.51: Buon salto di Ipcioglu che arriva a 126 metri, punteggio di 122.1 16.51: Ora Johann Andre Forfang ()-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia) 16.50: Anche Aschenwald trova un gran salto anche se non tiene quota nel finale: 132 metri, punteggio di 133.7 e turno superato per un decimo. Eliminato Bresadola 14.49: Gran salto di Tande che arriva a 131 metri, punteggio di 133.6, non sarà facile batterlo 16.49: Ora Philipp Aschenwald (Austria)-Daniel Andre Tande () 16.48: Salto splendido di Raimund che ...