LIVE Tour de Ski 2023 | sprint Val di Fiemme in DIRETTA | Pellegrino e Mocellini | caccia al podio! Ganz e Di Centa eliminate

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50: Al via nell’ultima batteria femminile Beranova (Cze), Slind (Nor), Ilar (Swe), Diggins (Usa), Rosenberg (Swe), Kern (Usa) 12.49: Rimonta vincente di Dahlqvist che riesce a spuntarla al termine di una lunga volata, secondo posto per Niskanen, che guadagnerà terreno su Karlsson, già eliminata 12.45: Al via nella quarta batteria Gimmler (Ger), Niskanen (Fin), Myhre (Nor), Dahlqvist (Swe), Gal (Fra), Theodorsen (Nor) 12.44: Lotta Udnes Weng vince la terza batteria davanti a Dyvik, terzo posto per Myhrvold che sopravanza Karlsson nei ripescaggi., Fuori la svedese e fuori ancheche ha disputato una buona gara ma si è fatta distanzaiare nel finale ed ha chiuso quarta 12.42:seconda dopo la prima salita 12.40: Al via la terza batteria con Caterina ...