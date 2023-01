LIVE Tour de Ski 2023 | sprint Val di Fiemme in DIRETTA | Pellegrino e Mocellini | caccia al podio! Ganz ci prova | Di Centa out

Leggi su oasport

12.40: Al via la terza batteria con Caterina. Le protagoniste: L. Weng (Nor), Myhrvold (Nor), Dyvik (Swe),(Ita), Fink (Ger), Janatova (Cze) 12.38: Missili sotto i piedi in discesa per T. Weng che prende un buon vantaggio prima del rettilineo e lo gestisce vincendo la batteria, seconda Hennig, eliminate le altre 12.34: Al via nella seconda batteria T. Weng (Nor), Hennig (Ger), Kyllonen (Fin), Urevc (Slo), H. Weng (Nor), Stewart-Jones (Can) 12.33: Vince per distacco Parmakoski davanti a Faehndrich. Per il ripescaggio terza Brennan e quarta Karlsson, crollata nel rettilineo finale. Quinta Di, eliminata 12.32: Se ne vanno Karlsson e Parmakoski, ultima Di12.28: Al via nella prima batteria femminile Parmakoski (Fin), Karlsson ...