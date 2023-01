LIVE Speed skating | Europei 2023 in DIRETTA | Serena Pergher in top ten dopo la prima prova sui 500

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48è dunque decimaquesta, di seguito la top-5: 1. Kok (Paesi Bassi) 37?55, 2. Leerdam (Paesi Bassi) +0.06, 3. Vanessa Herzog (Austria) +0.60, 4. Fledderus (Paesi Bassi) +0.65, 5. Bosiek (Polonia) +1.32. 17.47 38?15 per Vanessa Herzog che sale in terza piazza, Marrit Fledderus chiude in 38?20 ed è quarta. 17.46 L’ultimo confronto sui 500 sarà quello tra Herzog (Austria) e Fledderus (Paesi Bassi). 17.45 Femke Kok mette il pattino davanti e chiude in 37?55 e si porta in testa, Jutta Leerdam è appena dietro in 37?61. 17.43 Ci sarà ora un confronto tutto olandese tra Kok e Leerdam. 17.42 38?91 per Andrezika Wojcik che sale in seconda piazza provvisoria, 39?01 per Ripsrud che è quarta. 17.41 Con ...

OA Sport

