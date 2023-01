LIVE Sinner-Korda 5-7 | ATP Adelaide 2023 in DIRETTA | lo statunitense si aggiudica il primo set | rimpianti per l’azzurro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Losiilset, tanti iperche non ha giocato al meglio i tre set point avuti nel decimo game e poi è scomparso nel finale del set 40-0 Ace30-0 Servizio e dritto di15-0 Lo smash a rimbalzo di5-6 La volèe di rovescio diche copre bene a rete e piazza il secondo break 30-40 Ace15-40 Esce dopo aver colpito il nastro il dritto di15-30 Lungo il dritto di difesa disul rovescio lungolinea di15-15 In rete il dritto lungolinea di15-0 Ace5-5: Lo ...

OA Sport

Reduce dai successi ai danni di Edmund e Kokkinakis l'altoatesino si gioca la semifinale con il numero 33 della classifica mondiale. C'è solo un precedente fra i ......italiani per tifare, Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini, Cocciaretto, Giorgi e tutti i tennisti nostrani che entreranno in tabellone dalle Qualificazioni... LIVE Sinner-Korda 4-3, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: l'azzurro si ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER– LA CLASSIFICA ATP DI JANNIK SINNER E PERCHÉ PUÒ DI NUOVO SUPERARE BERRETTINI – JANNIK SINNER: “CAHILL MI STA INSEGNANDO M ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER– LA CLASSIFICA ATP DI JANNIK SINNER E PERCHÉ PUÒ DI NUOVO SUPERARE BERRETTINI – JANNIK SINNER: “CAHILL MI STA INSEGNANDO MOLTO ...