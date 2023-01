LIVE Sinner-Korda 5-7 | 1-6 | ATP Adelaide 2023 in DIRETTA | infortunio per l’azzurro | Australian Open in dubbio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITAJANNIK: COSA SI É FATTO,IN5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di United Cup di questa mattina. Grazie per averci seguito e buona giornata! 5.09: Resta una prima parte di incontro positiva perche però non ha giocato nel migliore dei modi possibile i tre set point sul 5-4 del terzo set che avrebbero indirizzato diversamente il match. Bravoad approfittare della situazione e a cambiare marcia dalla fine del primo set in avanti 5.07: Da capire l’entità del problema all’anca che ha condizionato la seconda parte di gara delche non riesce ad uscire dalla spirale dei ...

Reduce dai successi ai danni di Edmund e Kokkinakis l'altoatesino si gioca la semifinale con il numero 33 della classifica mondiale. C'è solo un precedente fra i ......italiani per tifare, Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini, Cocciaretto, Giorgi e tutti i tennisti nostrani che entreranno in tabellone dalle Qualificazioni...