LIVE – Sci di fondo | sprint Val di Fiemme Tour de Ski 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Latestuale dellamaschile e femminile della Val di, valida per la ilde Skidi sci di. Al via l’ultima tappa del, decisiva per l’assegnazione della vittoria finale. Al momento a guidare le due classifiche ci sono Johannes Klaebo e Frida Karlsson. Appuntamento alle ore 10 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 12.33 – S’impone la finlandese Parmakoski. Avanza anche l’elvetica Faehndrich. Eliminata Martina Di Centa, quinta a +3.78 12.31 – Al via la prima batteria femminile con Martina Di Centa. 12.30 – Si parte, buon ...

