LIVE Olympiacos-Olimpia Milano | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | la rimonta passa anche da un’impresa in Grecia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida traPireo e EA7 Emporio Armani, valida per la diciassettesima giornata dell’2022-, con palla a due alle ore 20.00. L’ha cambiato marcia a cavallo di Natale, con tre successi in Europa dopo la terribile striscia di nove ko consecutivi, mentre nel weekend è arrivata la netta vittoria in casa della Virtus Bologna. Ma, soprattutto, i ragazzi di Messina hanno ritrovato fiducia in attacco, segnando 90 punti al Valencia e 96 a Bologna. Di contro, però, i greci sono attualmente al quarto posto, con 10 vittorie all’attivo e a soli due punti dal vertice ...

