LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 9-8 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | avvio equilibrato in Grecia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-10 Due su due ai liberi per Hall 11-8 Miniparziale per i greci con canestro di Fall 9-8 Canestro di Papanikolaou e vantaggio7-8 Ancora Peters dopo la palla persa di Hall 5-8 A segno di nuovo Melli eche resta avanti 5-6 Canestro di Peters che sta tenendo viva la sua squadra 3-6 Canestro di Baron 3-4 Tripla di Peters e si sbloccano i greci 0-4 Canestro di Melli, bene la difesa diin questo0-2 Primi punti percon Brandon Davies! 20.00 Partiti al Pireo! 19.57 Tutto pronto per la palla a due! 19.55 Finito il riscaldamento allo Stadio della pace e dell’amicizia del Pireo, tra poco si parte. 19.50 Per assurdoha statistiche migliori lontano dal Forum, con 4 vittorie ...

OA Sport

... campioni in carica, sono saliti a nove punti in quattro giornate, e inseguono il duo- ... La programmazionesu Sky e in streaming su NOW Mercoledì 21 dicembre Ore 19.45 : AN Brescia - ...I campioni d'Europa, con 3 punti, occupano attualmente la quarta posizione in classifica, a 3 lunghezze dai greci dell'e dagli spagnoli del Barceloneta, che guidano insieme il girone B. ... LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: la rimonta passa anche da un'impresa in Grecia L'Olimpia Milano (6-10), per la 17esima giornata di EuroLeague, si trova al Pireo dove questa sera, venerdì 6 gennaio, incrocerà le armi contro i padroni di ...La diretta live di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come diciassettesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...