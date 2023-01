(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-47 Canestro di Walkup dopo la palla rubata a Baron 59-47 A segno il libero aggiuntivo 59-46 Canestro di Melli che prova a dare la scossa subendo anche falloche sta vedendo l’scappare via, colpa dei troppi errori al tiro, di alcuni canestri troppo facili regalati agli avversari e unche ha visto gli arbitri indirizzare il match con una serie di decisioni poco comprensibili 59-44 Tripla di Sloukas sulla sirena a chiudere unpessimo perche vede iscappare via, aiutati anche dai fischi a dir poco dubbi degli arbitri che fanno infuriare Messina 56-44 Canestro di Black e +1254-44 Uno su due ai liberi per Thomas, ma ...

OA Sport

... campioni in carica, sono saliti a nove punti in quattro giornate, e inseguono il duo- ... La programmazionesu Sky e in streaming su NOW Mercoledì 21 dicembre Ore 19.45 : AN Brescia - ...I campioni d'Europa, con 3 punti, occupano attualmente la quarta posizione in classifica, a 3 lunghezze dai greci dell'e dagli spagnoli del Barceloneta, che guidano insieme il girone B. ... LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 59-44, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: terzo quarto da incubo, i greci scappano via L'Olimpia Milano (6-10), per la 17esima giornata di EuroLeague, si trova al Pireo dove questa sera, venerdì 6 gennaio, incrocerà le armi contro i padroni di casa dell'Olympiacos (10-6). Palla a due ...L'Olimpia Milano (6-10), per la 17esima giornata di EuroLeague, si trova al Pireo dove questa sera, venerdì 6 gennaio, incrocerà le armi contro i padroni di ...