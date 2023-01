LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 46-43 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | la difesa tiene i ragazzi di Messina in partita

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-44 Canestro di Black e +1254-44 Uno su due ai liberi per Thomas, ma almenosi sblocca 54-43 Canestro di Papanikolaou e parziale che aumenta per i padroni di casa 52-43 Tripla di Walkup eche scappa di nuovo via. Timeoutdopo che i greci hanno ripreso a segnare e sono andati sul +9 49-43 Due su due ai liberi per Canaan, momento difficile per47-43 A segno il libero di Peters, ma momento imbarazzante dei fischietti in campo 46-43 Fallo tecnico adopo l’ennesima follia arbitrale, che negli ultimi 2 minuti fischiano a senso unico 46-43 Canestro di Ricci che ha iniziato alla grande la ripresa 46-41 E’ il solito Peters a segnare. 15 punti per lui oggi 44-41 ...

La programmazione su Sky e in streaming su NOW Mercoledì 21 dicembre Ore 19.45 : AN Brescia - ... I campioni d'Europa, con 3 punti, occupano attualmente la quarta posizione in classifica, a 3 lunghezze dai greci dell'Olympiacos e dagli spagnoli del Barceloneta, che guidano insieme il girone B. L'Olimpia Milano (6-10), per la 17esima giornata di EuroLeague, si trova al Pireo dove questa sera, venerdì 6 gennaio, incrocerà le armi contro i padroni di casa dell'Olympiacos (10-6).