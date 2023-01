LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 3-6 | Eurolega 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladi, sfida valida come diciassettesima giornata dell’di basket. Grazie alle tre vittorie di fila nella competizione, gli uomini di coach Messina hanno decisamente riaperto i discorsi per la qualificazione ai playoff. Pochi giorni fa è arrivata anche la bella vittoria in campionato contro la Virtus Bologna: ora, invece, la difficile trasferta greca contro un’altra pretendente per le primissime posizioni. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 6 gennaio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 17^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL...

OA Sport

... campioni in carica, sono saliti a nove punti in quattro giornate, e inseguono il duo- ... La programmazionesu Sky e in streaming su NOW Mercoledì 21 dicembre Ore 19.45 : AN Brescia - ...I campioni d'Europa, con 3 punti, occupano attualmente la quarta posizione in classifica, a 3 lunghezze dai greci dell'e dagli spagnoli del Barceloneta, che guidano insieme il girone B. ... LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: la rimonta passa anche da un'impresa in Grecia L'Olimpia Milano (6-10), per la 17esima giornata di EuroLeague, si trova al Pireo dove questa sera, venerdì 6 gennaio, incrocerà le armi contro i padroni di ...La diretta live di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come diciassettesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...