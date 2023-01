LIVE – Musetti-Sakellaridis 6-1 6-1 | semifinale United Cup 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ile latestuale di, secondo singolare di Italia-Grecia in occasione delladiCup. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Ostacolo non impossibile per il carrarino. Gli ellenici schierano ancora una volta il loro numero tre, dato che Pervolarakis non ha ancora recuperato appieno da qualche acciacco fisico.partirà con i totali favori del pronostico, lui che nella competizione è ancora imbattuto allo di singolare. Un eventuale altro punto potrebbe essere fondamentale ai fini della contesa contro Tsitsipas e compagni. Sportface.it garantirà ...