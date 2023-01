LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Al-Attiyah stravince tra le auto | Benavides tra le moto

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 Ufficiale, Nasser Al-ha firmato il miglior tempo in questa sesta. Per lui la terza vittoria in questa. 13.06 QUAD – Ribaltone nei quad, dove sono arrivati i primi quattro partecipanti: Manuel Andujar, che era ottavo dopo ladi ieri, ha fatto registrare il miglior tempo fino ad ora in 4.08.25. Moreno Flores lontano oltre sette minuti, attendiamo però per i risultati finali. 13.00– I primi arrivi della sesta: Nasser Al-in 3.13.12, con tre minuti e ventinove secondi su Sebastian Loeb; terzo posto per Henk Lategan, a 8’52” dalla vetta ma superando Chicherit nell’ultimo tratto. 12.33 QUAD – Moreno Flores è segnalato in ...