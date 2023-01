LIVE – Casalmaggiore-Chieri 2-2 25-19 | 19-25 | 17-25 | 25-20 | 0-0 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Latestualedi Trasportipesanti-Reale Mutua Fenera, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Andrea Pistola, seste con 22 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare l’ottava vittoria stagionale ed accorciare proprio sulle piemontesi. La formazione di Giulio Cesare Bregoli, quinta con 27 punti, proverà a ripetere la netta vittoria ottenuta all’andata per iniziare col piede giusto il nuovo anno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di venerdì 6 gennaio al Pala Radi di Cremona. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...