LIVE Campaccio 2023 in DIRETTA | Yeman Crippa è terzo! Vittoria per Kwizera al fotofinish su Balew Successo per Daniel nella gara femminile

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:52 Termina qui la nostratestuale del. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:50 “Il mio obiettivo era di fare bene, provare ad andare sul podio ed eventualmente vincere. Negli ultimi due giri ho dato uno strappo forte che ha scremato il gruppo. Alla fine sono rimasto con i due ragazzi africani che negli ultimi 300 metri hanno aperto il gas. Non ne avevo più ed ho concentrato le ultime forze per conservare il podio”, le parole dial termine della. “Manca ancora tanto lavoro per raggiungere la prima posizione e questi atleti fenomenali. Sono sulla strada giusta e spero di avvicinarmi ...

Nella sessantaseiesima edizione del2023 , gara di running che rappresenta l'apertura della stagione sui campi, in cui l'...