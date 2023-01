LIVE Campaccio 2023 in DIRETTA | partita la gara femminile | Italia che si affida a Battocletti Attesa poi per Crippa

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:41battezza la schiena della keniana Chebet, che a sua volta segue Daniel; ottima per ora anche ladi Arnaudo in quinta posizione. 14:40 Gruppo subito sfilacciato, con una decina di atlete che stanno prendendo il largo, passo sempre scandito da Daniel. 14:39 Nelle primissime posizioni anche la keniana Chebet e l’altra azzurra Arnauso; si sta ora affrontando il tratto più tecnico del giro da 2km, quello delle “collinette”. 14:38 L’eritrea Rahel Daniel la keniana Kipkemboi subito in testa a dettare il ritmo, con l’azzurramolto attenta in quarta posizione. 14:37 E’ PARTITO IL!!! Buon divertimento a tutti! 14:35 In corso la presentazione delle atlete ...

OA Sport

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la corsa del2023 e il programma dettagliato. SEGUI ILDELLA GARA CALENDARIO ATLETICA 2023: TUTTI GLI EVENTI ATLETICA, QUALIFICAZIONI ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la corsa del2023 e il programma dettagliato. SEGUI ILDELLA GARA CALENDARIO ATLETICA 2023: TUTTI GLI EVENTI ATLETICA, QUALIFICAZIONI ... LIVE Campaccio 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara femminile, Italia che si affida a Battocletti. Attesa poi per Crippa La diretta testuale del Campaccio 2023, prima gara di corsa campestre del nuovo anno: aggiornamenti live e risultati in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Campaccio 2023, storica corsa campestre che si svolge il giorno dell’Epifania a San Giorgi ...