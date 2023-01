LIVE Campaccio 2023 in DIRETTA | attacco di Crippa ad un giro dal termine Daniel vince la gara femminile | quarta Battocletti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:34 Resta attaccato in qualche modo alla testa della corsa Oscar Chelimo. Il favorito della vigilia sembra però affaticato. 15:33 Continua l’di Yeman, che insiste e tiene sotto pressione gli avversari. A breve inizierà il tratto più difficile del tracciato con i temibili saliscendi. 15:32 Unalla conclusione. Vanno via in 4:(ITA), Balew (BRN). Chelimo (UGA), e Kwizera (BDI). 15:31DI YEMAN! La punta di diamante del mezzofondo italiano lancia l’offensiva a pochi metri daldel quarto. Vanno via in quattro, con Chiappinelli ed Aouani che si staccano. 15:29 Iniziano i veri affondi. Yemansembra ...

OA Sport

Nella sessantaseiesima edizione del2023 , gara di running che rappresenta l'apertura della stagione sui campi, in cui l'... RIVIVI ILDEL MATCH CALENDARIO ATLETICA 2023: TUTTI GLI EVENTI ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la corsa del2023 e il programma dettagliato. SEGUI ILDELLA GARA CALENDARIO ATLETICA 2023: TUTTI GLI EVENTI ATLETICA, QUALIFICAZIONI ... LIVE Campaccio 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara femminile, Italia che si affida a Battocletti. Attesa poi per Crippa La diretta testuale del Campaccio 2023, prima gara di corsa campestre del nuovo anno: aggiornamenti live e risultati in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Campaccio 2023, storica corsa campestre che si svolge il giorno dell’Epifania a San Giorgi ...