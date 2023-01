LIVE Biathlon | 10 km sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA | Johannes Boe favorito | l’Italia punta su Giacomel

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della 10 kmmaschile diSlovenia), gara valevole per la quarta tappa di Coppa del Mondo di2022-. Dopo lafemminile di ieri, in cuiha esultato per il bellissimo terzo posto di Dorothea Wierer, oggi è il turno dei maschi. Il principaleper la gara odierna sarà il norvegeseBoe. Il classe 1993 è in grandissima forma e andrà a caccia dell’ottavo successo in stagione (considerando anche le prove a squadre). Il principale rivale sarà un altro norvegese, ovvero Sturla Holm Lægreid, che nell’ultima tappa di Annecy-Le Grand Bornand ...

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al via: Lisa ... SEGUI IL20:14 Italia che dopo gli 11 errori della mass ne commette altre 6 nell'inseguimento uscendo subito dai giochi per le posizioni di alta classifica. Wierer/Giacomel chiudono in 9a posizione con il ... LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA: Wierer terza! Vince Elvira Oeberg e Vittozzi affonda CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint maschile di Pokljuka Slovenia), gara valevole per la quarta tappa di Coppa del Mo ...