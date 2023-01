LIVE Biathlon | 10 km sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA | Giacomel secondo dopo il primo poligono!

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 14:53 Christiansen butta via tutto con tre errori in piedi. 14:52 Terzo Læegreid con lo zero in piedi. 14:51 Johannes Boe devastante! Il norvegese trova lo zero in piedi ed è oracon 35” di vantaggio su Lapshin. Ora può batterlo probabilmente solo Christiansen che ai 5,9 km aveva 3”4 di vantaggio. 14:51 Krcmar èal traguardo a 6 decimi da Doll. 14:50 Doppio zero di Lapshin che vola in testadue poligoni. 11”5 il suo vantaggio su Krcmar e 12”4 su. 14:50 Zero a terra di Tarjei Boe. Il norvegese è sesto a 17” da Christiansen. 14:49 Fillon Maillet ha commesso un errore in piedi ed è sempre dietro a. 14.49i due ...