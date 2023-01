LIVE Biathlon | 10 km sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA | Giacomel in testa dopo il primo poligono!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 14:42 Doppio zero di Krcmar che va inil secondo poligono. Secondo Doll e terzo Fak. 14:41 Al km 2,6 Johannes Boe ha 11”9 di vantaggio sue 18”5 su Læegreid. Impressionante! 14:41 Due errori a terra per Ponsiluoma. 14:40 5/5 anche per Fillon Maillet che si inserisce in quarta posizione a 18” da. 14:40TROVA LO ZEROOOOOO! L’azzurro èin uscita dal poligono con 12”5 su Doll. 14:40 Johannes Boe spaventoso! Il norvegese èal km 1,5 con 7”5 di vantaggio su. Læegreid è ottavo a 4”1. 14:39 Un errore in piedi per Doll. 14:38 Sono partiti i norvegesi Sturla Holm ...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso ... SEGUI ILEntra in Top 10 Fillon Maillet, mentre guadagna bel nove posizioni un super Tommaso Giacomel . Di seguito la classifica generale aggiornata con le prime dieci posizioni e quelle degli italiani . IL CA ...La diretta testuale della sprint maschile di Pokljuka, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Da ...