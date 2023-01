LIVE Berrettini-Tsitsipas | Italia-Grecia United Cup in DIRETTA | la sfida più attesa del torneo | l’azzurro cerca l’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzo singolare della semifinalediCup 2023. Azzurri che con una vittoria staccherebbero il pass per la finale, in virtù di due punti ottenuti ieri da Musetti, contro Sakellaridis, e da una strepitosa Martina Trevisan, contro Sakkari. Tra Matteo e Stefanos ci sono due precedenti sull’ATP Tour, entrambi a favore del greco, mentre l’no ha ottenuto una vittoria nella finale deldi esibizione del 2020 (UTS). Matteo, n.5 del ranking Mondiale, ha iniziato la nuova stagione come meglio non poteva; ...