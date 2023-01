Agenzia ANSA

Unavicini è finita in tragedia: è accaduto ieri sera in una frazione di Arezzo , dove un 59enne ha assaltato la villetta del vicino con una ruspa e il proprietario di casa gli ha sparato, ...Durante unavicini un 59enne ha assaltato una villetta con una ruspa ma il proprietario di casa ha sparato, uccidendolo. È accaduto nella tarda serata di ieri a San Polo, frazione di Arezzo. Secondo una ... Lite tra vicini ad Arezzo, un morto - Cronaca Una lite tra vicini è finita in tragedia: è accaduto ieri sera in una frazione di Arezzo, dove un 59enne ha assaltato la villetta del vicino con una ruspa e il proprietario ...Il principe Harry ha raccontato di essere stato «attaccato fisicamente» dal fratello William, ora principe di Galles. Lo rivela il Guardian, citando l’attesa autobiografia Spare. Lo scontro tra i due ...