L'Italia piange Vialli | un minuto di raccoglimento su tutti i campi

La Pressa

Quindi, la grande avventura con l'amico di sempre Roberto Mancini con l', culminata nella notte di Wembley con la conquista dell'Europeo . Ma sul finire del 2022 il tumore al pancreas è ...il mondo dello sport, per una personalità calcistica da sempre nel mondo del pallone e che ... è stato decisivo, fianco a fianco con l'amico e Ct Roberto Mancini per portare l'verso la ... E' morto Gianluca Vialli: l'Italia piange un Campione L’ex attaccante della Cremonese si è spento oggi all’età di 58 anni dopo una lunga malattia L’Italia del calcio piange Gianluca Vialli. L’ex attaccante della Cremonese, da giorni ricoverato in una cli ...Il calcio piange Gianluca Vialli e sono tanti i messaggi di cordoglio per l'ex attaccante. Tra questi particolarmente sentito quello della Juventus, con cui Vialli un campionato, una Coppa Italia, una ...