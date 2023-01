L' Italia piange Vialli “Un grande uomo | lascia un vuoto incolmabile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Una fitta al cuore. Un dolore profondo, anche se purtroppo ormai atteso. Il tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017 non hato scampo a Gianluca, morto a soli 58 anni in una clinica di Londra dove era ricoverato da alcune settimane, dopo aver abbandonato il suo ultimo incarico, quello di capodelegazione della Nazionale, a causa del furioso ritorno di quell'”ospite indesiderato” che ha accompagnato l'ultimo periodo della sua vita.la moglie Cathryn e le figlie Olivia e Sofia, ma è l'intero Paese, non solo il “suo” mondo del calcio e dello sport, arne la scomparsa. Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, “lo sportno e il calcio in particolare oggi hanno perso un campione ma soprattutto untutto ...