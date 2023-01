(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non è ancora arrivato in città, ma fa già molto rumore. E non per i motivi giusti, visto che quello di Dejandoveva essere un altro tassello importante nella politica di rilancio del, ...

Non è ancora arrivato in città, ma fa già molto rumore. E non per i motivi giusti, visto che quello di Dejandoveva essere un altro tassello importante nella politica di rilancio del, basata non più, o comunque non solo sui talenti dell'accademia, ma sui grandi ex. Dopo Lacazette e Tolisso, ...Ritorno alper, Suarez è del Gremio mentre Ronaldo si è presentato all'Al - Nassr. Colpo del Liverpool che accoglie Gakpo dal Psv. Ecco i principali affari già ufficiali CALCIOMERCATO, ... Lione, Lovren torna accolto dalle polemiche per i cori in Qatar: "Fascista e omofobo" Seguite con noi i trasferimenti di gennaio - affari conclusi ma anche rumors - dei massimi campionati europei di calcio.CALCIOMERCATO - CALCIOMERCATO - Sampdoria, ufficiale Nuytinck dall'Udinese. E si lavora per Dragovic. Contestualmente, Alex Ferrari saluta i blucerchiati ...