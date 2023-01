L’iniziativa di Lanna | “Un torneo in onore di Vialli con Juve | Samp | Chelsea e Cremonese”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il presidente delladoria Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla scomparsa prematura di Gianluca. In un’epifania di cordoglio e di profondo dolore per tutto l’ambiente blucerchiato, la famiglia ed il mondo del calcio, il numero uno della società propone un iniziativa in ricordo del campione.doria GianlucaL’idea di: untra le sue ex squadra ‘‘Una cosa che mi piacerebbe è quella di fare un trofeo conntus,doria in sua memoria, col ricavato che andrebbe in beneficenza. Mi piacerebbe poterlo fare, per far sì che diventi qualcosa di indelebile. Poi vedremo qualche altra iniziativa in ...