Liguria | il presidente omaggia Vialli | 'Un vincente fino alla fine | Genova non ti dimenticherà'

TUTTO mercato WEB

Così l'exdella Sampdoria Edoardo Garrone ricorda Vialli. "La luce e la serenità nei suoi occhi non hanno mai smesso di brillare. È tanto dolorosa la sua scomparsa e la sensazione che mi ...Un gruppo di ragazzi cresciuti spalla a spalla sotto il sole complice dellae l'ala protettrice delstesa sulla pelouse di Bogliasco dove un vecchio saggio, Vujadin Boskov, ... Addio a Gianluca Vialli, Toti (Presidente Liguria): "Sei stato un vincente fino alla fine" Una media di oltre 40 comunicati stampa alla settimana, pari a circa 210 al mese e oltre 2500 in un anno, circa 2000 post su Facebook con più di 90mila commenti e 583.624 reaction, oltre 1868 tweet e ...GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme alla Giunta esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli. “Tra i più forti calciatori della sua generazione e di tu ...