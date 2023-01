L' Hockey Sarzana riparte dalla sfida casalinga contro il Valdagno - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il campionato di serie A1sabato sera inizia il girone di ritorno. Domenica in pista la squadra di ...

LA NAZIONE

Il campionato di serie A1sabato sera inizia il girone di ritorno. Domenica in pista la squadra di ...La società rossonera si è imposta alla grande nella manifestazione organizzata dall'... L'Hockey Sarzana riparte dalla sfida casalinga contro il Valdagno Sabato sera torna il campionato e il cammino del Gamma Innovation Hockey Sarzana di mister Paolo De Rinaldis riparte sfidando al Pala Terzi il Why Sport Valdagno. Ancora assente Francesco De Rinaldis ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Finita la pausa natalizia si torna a giocare con continuità. La Blue Factor in serie A2 esordisce domenica 8 gennaio a Forte ...