LG OLED 2023 | dal nuovo G3 con pannello MLA al TV wireless OLED M3 Tutte le novità

HDblog

Quest'anno, al CES, non è così: il brand ha presentato lo Yoga Book 9i, una versione a doppio ... Due schermi per un comfort doppio Questo portatile 2 - in - 1 è dotato di due schermida 13,3 ...Al CES, Lenovo ha presentato un nuovo computer portatile con un displaysul lato anteriore e un display e - Ink sul lato posteriore. Tutto questo con l'ultima generazione di processori Intel. ... LG al CES 2023 con la nuova gamma di TV OLED A3, B3, C3, G3 E Z3 Il 2023 è alle porte e sai cosa significa Che avremo finalmente il tanto atteso seguito di Breath of The Wild ovvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Come da prassi, in molti si aspettano c ...Samsung ha presentato al CES di Las Vegas in anteprima la nuova gamma di TV per il 2023. Tre gli assi portanti: Neo QLED fino a 8K, nuovi OLED ora fino a 77 pollici, e una nuova gamma MicroLED con mod ...