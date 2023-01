L’Eredità | la campionessa scoppia in lacrime | la reazione di Insinna

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Negli studi de, quiz preserale di RaiUno condotto da Flavio, in una recente puntata andata in onda nel nuovo anno, laBarbara Panzetta èta in. Cerchiamo di capire cosa sia successo. Negli studi de, Barbara Panzetta ha vinto 90mila euro e, come hanno ben visto i telespettatori del quiz … L'articolo proviene da Velvet Gossip.